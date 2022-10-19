***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 14:49
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072849
BIST
14:553.903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 61,89
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
14:5518,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
14:5518,1877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1411
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
14:55977,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -10,36
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
975,51
BIST En Aktif Hisseler14:51
|GESAN
|149,60
|482.558.655
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|28.053.665
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|291.973.976
|% 9,99
|
|IMASM
|83,80
|59.026.477
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,38
|67.153.571
|% 9,96
|
|AKFGY
|4,16
|275.648.124
|% -6,09
|
|SEGYO
|1,60
|142.044.118
|% -4,76
|
|HKTM
|72,10
|52.874.672
|% -4,76
|
|ODAS
|8,00
|4.414.337.651
|% -4,42
|
|EMNIS
|56,25
|427.175
|% -3,76
|
|ODAS
|8,00
|4.414.337.651
|% -4,42
|
|THYAO
|98,25
|4.127.891.196
|% 1,03
|
|YKBNK
|9,75
|3.278.641.827
|% 3,83
|
|AKBNK
|15,74
|3.266.740.172
|% 4,31
|
|ISCTR
|10,06
|2.452.797.627
|% 6,23
|
|ODAS
|8,00
|4.414.337.651
|% -4,42
|
|YKBNK
|9,75
|3.278.641.827
|% 3,83
|
|EKGYO
|4,49
|1.144.363.276
|% 2,28
|
|ISCTR
|10,06
|2.452.797.627
|% 6,23
|
|AKBNK
|15,74
|3.266.740.172
|% 4,31
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5897
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,1709
|18,1798
|% -0,81
|
|Sterlin
|20,8265
|20,9310
|% -0,74
|
|Frank
|18,4567
|18,5679
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% -0,01
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|-17,52
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-10,98
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-43,00
|
|Tam
|6.641
|6.723
|-41,00
|
|Yarım
|3.236
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|0,41
|