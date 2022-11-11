***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2022 14:38
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079495
BIST
17:214.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 27,11
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:2118,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:2119,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2155
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:211.049,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.049,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VERUS
|96,80
|54.691.292
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.155.845
|% 10,00
|
|BRYAT
|956,30
|198.662.340
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.267.868
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.747.640
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.468.109
|% -9,95
|
|KZBGY
|16,77
|226.165.604
|% -8,66
|
|TURGG
|265,30
|37.704.292
|% -8,64
|
|IZFAS
|5,43
|14.077.872
|% -4,90
|
|THYAO
|113,20
|7.609.781.400
|% -0,18
|
|EREGL
|37,16
|5.893.394.383
|% -1,01
|
|ASELS
|39,52
|5.332.999.034
|% 3,89
|
|PETKM
|14,40
|3.358.006.326
|% -0,55
|
|EKGYO
|5,36
|3.109.106.625
|% -0,37
|
|EKGYO
|5,36
|3.109.106.625
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,74
|2.777.760.617
|% -0,31
|
|ODAS
|10,90
|2.851.885.590
|% 9,22
|
|SKBNK
|2,19
|573.926.858
|% -1,79
|
|PETKM
|14,40
|3.358.006.326
|% -0,55
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5412
|18,5467
|% 0,31
|
|Euro
|19,0758
|19,0952
|% 1,29
|
|Sterlin
|21,7079
|21,8168
|% 0,53
|
|Frank
|19,4381
|19,5552
|% 1,92
|
|Riyal
|4,9138
|4,9385
|% 0,21
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|7,12
|
|Cumhuriyet
|6.970
|7.075
|124,00
|
|Tam
|6.931
|7.056
|38,00
|
|Yarım
|3.366
|3.450
|19,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.724
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,14
|96,14
|2,47
|