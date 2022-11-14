***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 17:22
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079824
BIST
17:594.567
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 111,80
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0629
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
17:5919,2114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
17:591.059,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,27
|Açılış
|: 1.059,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.060,16
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.424.909
|% 10,00
|
|MAALT
|345,40
|46.505.772
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.276.654
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|42.849.728
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|25.723.636
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|974.526.075
|% -9,93
|
|BRKO
|2,18
|1.041.968
|% -6,84
|
|FENER
|66,20
|403.030.813
|% -6,23
|
|GLBMD
|10,30
|31.919.266
|% -5,94
|
|SELVA
|11,78
|219.993.541
|% -5,15
|
|THYAO
|109,60
|8.989.098.335
|% -1,70
|
|ASELS
|41,54
|6.873.352.001
|% 6,90
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|EREGL
|37,28
|4.187.129.155
|% 2,14
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,64
|2.812.104.388
|% 6,42
|
|ALBRK
|2,55
|1.103.464.801
|% 2,82
|
|PETKM
|15,25
|5.559.181.534
|% 7,17
|
|AKFGY
|4,49
|1.453.854.568
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.300.125.184
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5993
|18,6124
|% 0,36
|
|Euro
|19,2114
|19,2252
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,7568
|21,8659
|% -0,65
|
|Frank
|19,5712
|19,6891
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|4,28
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.989
|7.121
|103,00
|
|Yarım
|3.394
|3.481
|50,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.740
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|95,25
|95,25
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN