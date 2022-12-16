***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 16:30
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088028
BIST
16:215.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 26,04
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
16:2118,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:2119,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:211.070,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.070,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,97
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:19
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|ALCTL
|122,80
|269.936.919
|% 9,94
|
|AKGRT
|4,09
|551.859.795
|% 7,63
|
|ATEKS
|119,40
|48.358.463
|% 7,28
|
|GSRAY
|8,42
|347.829.022
|% 7,26
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|862.793.697
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|164.709.098
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.308.820
|% -9,82
|
|KLNMA
|15,51
|312.265
|% -8,76
|
|VAKBN
|12,35
|5.182.384.027
|% 7,67
|
|THYAO
|140,50
|4.918.218.863
|% 0,29
|
|YKBNK
|11,95
|4.640.811.272
|% 0,93
|
|PETKM
|18,95
|4.560.511.508
|% 4,24
|
|AKBNK
|18,96
|4.017.942.005
|% 2,49
|
|EKGYO
|8,09
|3.805.105.639
|% 2,66
|
|VAKBN
|12,35
|5.182.384.027
|% 7,67
|
|SKBNK
|3,16
|1.244.162.523
|% 8,59
|
|YKBNK
|11,95
|4.640.811.272
|% 0,93
|
|TSKB
|4,88
|1.390.078.237
|% 5,17
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6458
|18,6529
|% 0,05
|
|Euro
|19,8058
|19,8168
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6364
|22,7500
|% 0,00
|
|Frank
|19,9669
|20,0872
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.194
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.231
|7.278
|20,00
|
|Yarım
|3.502
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|-1,72
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:32GLCVY
Yüzde 4.14 oranında artışla 35.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 879 adet işlem
-
16:31SANEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 234 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 62 artarak (% 0.66 ) 5, 607
-
16:30XU100
Endeks 5, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 84, 272.00 milyon TL de
-
16:29NETAS
Yüzde 5.51 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 964, 487 adet işlem