***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 12:39
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088389
BIST
13:235.373
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 158,92
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.374
En Düşük
5.268
13:2318,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
13:2319,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0454
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
13:231.077,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.077,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler13:23
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|PLTUR
|13,32
|2.259.871
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.294.939.415
|% 9,97
|
|SANEL
|16,14
|7.149.240
|% 9,95
|
|PAMEL
|243,00
|17.893.305
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.233.091
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|54.972.025
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|232,70
|251.187.122
|% -8,82
|
|YKBNK
|12,74
|8.347.698.414
|% 8,43
|
|PETKM
|20,16
|5.791.204.339
|% 5,11
|
|ISCTR
|13,60
|4.133.444.052
|% 9,41
|
|THYAO
|143,00
|3.771.887.541
|% 2,66
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|YKBNK
|12,74
|8.347.698.414
|% 8,43
|
|ISCTR
|13,60
|4.133.444.052
|% 9,41
|
|PETKM
|20,16
|5.791.204.339
|% 5,11
|
|EKGYO
|8,36
|2.314.614.313
|% 1,70
|
|VAKBN
|13,77
|3.600.091.639
|% 9,98
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6494
|18,6565
|% 0,02
|
|Euro
|19,7976
|19,8108
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,7272
|22,8412
|% 0,50
|
|Frank
|19,9693
|20,0896
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,04
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,79
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.263
|7.310
|52,00
|
|Yarım
|3.517
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,96
|0,04
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|0,61
|