***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:48
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093609
BIST
11:155.298
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -225,04
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:1518,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:1519,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0767
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:151.113,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.113,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|DOGUB
|10,92
|29.666.791
|% 9,20
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ADEL
|144,40
|70.107.192
|% 6,57
|
|ULUFA
|7,47
|15.099.850
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|26.390.119
|% -9,98
|
|KRGYO
|8,15
|3.235.968
|% -9,94
|
|EREGL
|42,74
|5.086.780.204
|% -0,42
|
|THYAO
|141,90
|4.165.069.300
|% -1,80
|
|ASELS
|62,60
|2.441.855.113
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,12
|1.766.494.035
|% -3,18
|
|EKGYO
|9,12
|1.766.494.035
|% -3,18
|
|EREGL
|42,74
|5.086.780.204
|% -0,42
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,42
|895.664.708
|% -1,89
|
|PETKM
|19,33
|1.267.643.426
|% -3,35
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7544
|18,7608
|% 0,10
|
|Euro
|19,9454
|19,9687
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4492
|22,5618
|% -0,38
|
|Frank
|20,1194
|20,2406
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9741
|4,9990
|% 0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-6,91
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.537
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.650
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,62
|
Seans Raporu
11:15
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