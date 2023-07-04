***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2023 10:00
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165017
BIST
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11:536.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 28,31
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5326,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1739
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5328,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1414
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:531.616,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.616,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,53
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:52
|VKGYO
|3,04
|145.146.668
|% 91,19
|
|VKFYO
|34,54
|30.410.273
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|26.148.731
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.714.004
|% 9,99
|
|GARFA
|39,52
|16.347.190
|% -3,61
|
|MEDTR
|37,70
|12.829.018
|% -3,43
|
|COSMO
|90,05
|5.979.195
|% -3,38
|
|ARSAN
|7,94
|26.165.756
|% -3,05
|
|KONKA
|47,32
|64.938.502
|% -2,75
|
|THYAO
|209,50
|3.906.834.727
|% -0,48
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ASELS
|58,30
|1.794.830.811
|% 1,83
|
|SASA
|60,30
|1.729.482.976
|% 3,79
|
|KOZAL
|27,16
|1.661.672.483
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.337.906.647
|% 3,90
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.255.564.661
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,50
|294.275.924
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,71
|217.554.922
|% 1,12
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0612
|26,0665
|% 0,66
|
|Euro
|28,4205
|28,4349
|% 0,44
|
|Sterlin
|32,9865
|33,1519
|% 0,60
|
|Frank
|28,9756
|29,1501
|% 0,62
|
|Riyal
|6,9281
|6,9628
|% 0,56
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|14,53
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.190
|5.318
|8,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,71
|
Seans Raporu
11:52
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12:07IDEAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 38.08 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 356 adet işlem
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12:06OYAYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 017 adet işlem
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12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, KRDMD, TOASO
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 93 artarak (% 0.48 ) 5, 435
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12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PSDTC, PSDTC, EUKYO, VKFYO, MERIT, AVTUR, VKGYO, ASUZU, DGGYO