***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2023 10:18
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184267
BIST
'
12:067.510
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 68,84
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.542
12:0627,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0800
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
12:0629,7464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1101
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
12:061.668,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.668,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler12:04
|SAYAS
|58,85
|145.168.419
|% 10,00
|
|TETMT
|984,90
|9.147.751
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|149.215.112
|% 10,00
|
|RYSAS
|30,60
|38.342.766
|% 9,99
|
|AGHOL
|197,10
|354.906.225
|% 9,99
|
|YYLGD
|17,40
|113.784.763
|% -57,54
|
|CASA
|89,10
|1.227.620
|% -10,00
|
|QNBFB
|65,95
|423.399
|% -9,53
|
|ASGYO
|16,84
|901.740.207
|% -7,68
|
|INGRM
|1.145,00
|51.048.940
|% -7,68
|
|THYAO
|259,60
|3.902.389.233
|% 0,43
|
|ASTOR
|125,00
|3.722.733.145
|% 3,65
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|KLSER
|72,50
|2.327.279.341
|% 1,90
|
|GARAN
|54,50
|2.201.799.373
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,82
|710.394.569
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,37
|1.448.798.692
|% -1,53
|
|YKBNK
|15,43
|2.103.095.020
|% -1,84
|
|ISCTR
|16,94
|1.845.915.829
|% -1,91
|
|AKBNK
|30,04
|2.338.463.449
|% -2,02
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0198
|27,0711
|% 0,27
|
|Euro
|29,7392
|29,7553
|% 0,40
|
|Sterlin
|34,2627
|34,4346
|% 0,32
|
|Frank
|30,7361
|30,9213
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|6,83
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-31,00
|
|Tam
|11.104
|11.192
|4,00
|
|Yarım
|5.561
|5.622
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.811
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,05
|
|B. Petrol
|86,36
|86,36
|-0,04
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19ICUGS
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 551 adet işlem
-
12:18MRSHL
Yüzde 4.18 oranında artışla 651.10 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 986 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, ASTOR, ASELS
-
12:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 07 artarak (% 0.63 ) 6, 676
-
12:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AGHOL, TETMT, PSDTC, BRSAN, COSMO, FORTE, PSDTC, BRMEN, NETAS