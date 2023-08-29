***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2023 10:08
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190129
BIST
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11:237.974
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 32,29
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2326,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1613
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2328,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1425
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
11:231.646,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 12,47
|Açılış
|: 1.646,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ULAS
|17,16
|11.147.885
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.770.449
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|791.043.269
|% -9,93
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|ISCTR
|20,84
|3.327.004.054
|% 2,06
|
|TUPRS
|143,80
|3.234.086.840
|% -2,04
|
|ASTOR
|137,00
|2.822.814.957
|% 1,11
|
|KCHOL
|146,40
|2.412.129.151
|% 3,83
|
|THYAO
|252,40
|2.348.825.507
|% -1,41
|
|ISCTR
|20,84
|3.327.004.054
|% 2,06
|
|ZOREN
|4,75
|448.756.537
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,60
|625.279.419
|% 0,70
|
|YKBNK
|17,00
|988.559.361
|% 1,98
|
|PETKM
|20,16
|1.007.212.759
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6090
|26,6197
|% 0,61
|
|Euro
|28,7644
|28,7752
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,4887
|33,6566
|% 0,70
|
|Frank
|29,9928
|30,1735
|% 0,55
|
|Riyal
|7,0770
|7,1125
|% 0,60
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|12,08
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.988
|11.085
|-1,00
|
|Yarım
|5.507
|5.564
|0,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,75
|20,78
|0,14
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|