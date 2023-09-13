***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 10:36
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194359
BIST
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13:118.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 43,58
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.236
13:1126,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1019
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
13:1128,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
13:111.655,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.655,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:10
|EBEBK
|74,80
|40.973.046
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|62.558.192
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.900.682.072
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,55
|520.398.349
|% -8,88
|
|OFSYM
|80,30
|129.810.462
|% -7,27
|
|SISE
|56,45
|5.790.367.078
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|THYAO
|237,00
|2.386.717.740
|% 0,42
|
|ENKAI
|36,94
|2.246.115.533
|% -3,25
|
|ULKER
|86,65
|2.013.074.891
|% -3,40
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|AKGRT
|6,19
|833.872.728
|% 9,36
|
|SKBNK
|5,59
|738.313.375
|% 6,88
|
|ZOREN
|4,97
|652.217.785
|% 1,02
|
|KATMR
|2,11
|226.294.649
|% 4,46
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9419
|26,9472
|% 0,39
|
|Euro
|28,9340
|28,9451
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,4681
|33,6359
|% 0,01
|
|Frank
|30,0434
|30,2244
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,28
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,30
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,86
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.036
|11.103
|-54,00
|
|Yarım
|5.535
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.787
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|0,50
|