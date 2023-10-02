***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2023 10:54
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198489
BIST
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13:258.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,19
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2527,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0804
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2528,9621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0464
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:251.621,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.621,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:23
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.967.981
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.109.899
|% 10,00
|
|CMBTN
|893,20
|16.567.967
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.349.512
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.950.891
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,80
|7.331.376.071
|% 3,01
|
|SISE
|55,70
|3.357.595.508
|% 1,92
|
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|EREGL
|45,00
|2.535.494.171
|% 1,08
|
|KRDMD
|30,32
|2.358.616.642
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.839.510.130
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.651.988.438
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,56
|2.249.718.193
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,56
|588.428.904
|% 3,63
|
|ADESE
|2,47
|216.239.412
|% 4,66
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4585
|27,4640
|% 0,30
|
|Euro
|28,9679
|28,9881
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3018
|33,4688
|% 0,01
|
|Frank
|29,9507
|30,1312
|% 0,52
|
|Riyal
|7,3001
|7,3368
|% 0,29
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-13,27
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|11.068
|11.235
|-55,00
|
|Tam
|10.826
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.430
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|-0,45
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|0,80
|