***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:34
***GLBMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLBMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLBMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258355
BIST
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11:478.968
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -101,06
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ARTMS
|54,25
|75.746.563
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.789.152
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|462.381.254
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.208.912
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|28,90
|16.047.516
|% -9,01
|
|FONET
|31,90
|722.940.012
|% -8,86
|
|THYAO
|274,50
|2.138.354.268
|% -0,36
|
|EREGL
|44,96
|1.742.076.745
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,30
|1.415.823.956
|% -4,29
|
|OBAMS
|48,30
|1.130.824.857
|% 1,68
|
|ISCTR
|10,81
|1.116.634.301
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,81
|1.116.634.301
|% -2,35
|
|YKBNK
|22,30
|1.415.823.956
|% -4,29
|
|EKGYO
|10,62
|503.914.612
|% -1,39
|
|ZOREN
|5,23
|241.583.364
|% 1,16
|
|AKFGY
|2,77
|110.838.041
|% -2,81
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0899
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1058
|35,1239
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4816
|41,6895
|% -0,79
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|931,87
|933,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,02
|1.056,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,20
|82,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,35
|2.158,68
|% 0,66
|