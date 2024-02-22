***GLBMD* *GLB* *ALVES*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.02.2024 10:04
***GLBMD******GLB******ALVES*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251246
BIST
'
11:139.369
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 57,11
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1331,0347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0302
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1333,8896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3173
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:132.029,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,44
|Açılış
|: 2.029,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:13
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0319
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8686
|33,8896
|% 0,95
|
|Sterlin
|39,2287
|39,4254
|% 0,46
|
|Frank
|35,2884
|35,5010
|% 0,52
|
|Riyal
|8,2473
|8,2886
|% 0,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|895,08
|895,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,05
|969,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,58
|2.033,91
|% 0,66
|