***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/04/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.04.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 380.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup, 08.06.2023 tarihli ve 31/664 sayılı kararla 70.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157922BIST