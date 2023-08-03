***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.08.2023 09:29
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/06/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.06.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 400.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup, 20.07.2023 tarihli ve 40/847 sayılı kararla 300.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. İhraç belgesi ve eki ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180074
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 7.259
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0
En Yüksek
0
18:0526,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0481
|Açılış
|: 27,0400
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|Önceki Kapanış
|: 27,0250
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27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0903
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.677,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
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1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|53,60
|99.819.849
|% 1,05
|
|ULUFA
|8,07
|86.981.585
|% 0,00
|
|TUREX
|26,82
|18.240.865
|% 0,00
|
|TEZOL
|19,53
|211.297.633
|% 0,00
|
|YEOTK
|171,40
|1.354.067.164
|% 0,00
|
|RYSAS
|28,60
|32.632.215
|% -0,90
|
|TSPOR
|5,35
|170.371.147
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,55
|1.699.315.253
|% 0,00
|
|VESBE
|16,62
|138.883.748
|% 0,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 0,00
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,00
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9698
|% 0,18
|
|Euro
|29,5188
|29,5432
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,1339
|34,3051
|% -0,09
|
|Frank
|30,5623
|30,7464
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1688
|7,2048
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.961
|11.074
|-8,00
|
|Yarım
|5.485
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|20,45
|20,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|-0,03
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