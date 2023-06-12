***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.06.2023 09:55
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.06.2024
Ek Açıklamalar
24.04.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 380.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup, 08.06.2023 tarihli ve 31/664 sayılı kararla 70.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157921
BIST
10:115.681
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler10:09
|BURVA
|65,05
|4.136.269
|% 9,97
|
|YEOTK
|77,40
|50.032.203
|% 9,94
|
|EUREN
|10,50
|47.273.683
|% 8,02
|
|YAPRK
|52,85
|5.813.262
|% 7,68
|
|AYEN
|26,98
|13.604.617
|% 7,23
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|DOGUB
|12,25
|8.610.917
|% -9,99
|
|COSMO
|74,00
|106.960
|% -3,65
|
|AKYHO
|2,15
|3.726.233
|% -2,71
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|GSRAY
|7,47
|29.248.745
|% -2,61
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|ORCAY
|7,35
|3.830.202
|% -2,39
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|THYAO
|180,50
|1.089.012.473
|% 2,04
|
|EREGL
|37,74
|365.439.822
|% 1,62
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|ASELS
|55,40
|223.038.859
|% -0,36
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
|
|EKGYO
|8,10
|172.206.843
|% 0,87
|
|AVOD
|3,47
|67.392.082
|% 4,20
|
|TTKOM
|19,55
|252.653.549
|% 0,31
|
|YKBNK
|12,37
|151.348.782
|% -0,08
|
|KRDMD
|22,30
|217.218.503
|% 0,63
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|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6431
|23,6512
|% 1,15
|
|Euro
|25,4361
|25,4911
|% 1,34
|
|Sterlin
|29,6646
|29,8134
|% 1,18
|
|Frank
|26,0831
|26,2402
|% 1,11
|
|Riyal
|6,2871
|6,3186
|% 1,15
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,81
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,74
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.463
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,37
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,79
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Seans Raporu
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