***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.06.2023 16:42
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Onayı İçin SPK Başvurusu-YKK
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13.06.2023 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 10. maddesinde verilen yetkiye istinaden 400.000.000,-TL'ye (dörtyüzmilyonTürkLirası) kadar nominal değerde, Şirketin ve ekonominin genel durumu ile yatırımcıların beklentisine uygun olarak 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvil veya finansman bonolarının sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158357
BIST
17:555.454
En Düşük
|Değişim
|: -2,42%
|| -135,28
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5523,6537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0412
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5525,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2319
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:551.483,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.483,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:53
|METUR
|5,17
|55.385.412
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.003.196
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.031.001
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|1.342.554.472
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,20
|7.678.075.334
|% -2,24
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|EREGL
|37,66
|4.168.223.870
|% -0,74
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,48
|2.149.424.664
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.108.349.757
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,07
|2.510.586.428
|% -0,23
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6398
|23,6473
|% 0,15
|
|Euro
|25,5449
|25,5728
|% 0,86
|
|Sterlin
|29,6800
|29,8288
|% 0,73
|
|Frank
|26,0044
|26,1610
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2811
|6,3126
|% 0,03
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:53
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem