***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.08.2023 09:29
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.07.2023 tarih ve 2023/41 sayılı bültenine istinaden düzeltme yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.07.2024
Ek Açıklamalar
13.06.2023 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 400.000.000 TL'lik ihraç tavanı başvuru yapılmış olup, 20.07.2023 tarihli ve 40/847 sayılı kararla 300.000.000 TL'lik ihraç tavanı onaylanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180073
BIST