***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.09.2023 16:37
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12.09.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19760 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194177
BIST
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16:378.248
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 101,20
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.252
16:3726,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0524
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
16:3728,8413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0598
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
16:371.653,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.653,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.647,64
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ASUZU
|257,40
|112.471.960
|% 10,00
|
|ALFAS
|150,70
|1.172.852.659
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|192.296.044
|% 10,00
|
|EMKEL
|38,06
|70.695.741
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|147.659.297
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|7.019.228
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|550.684.526
|% -9,99
|
|OFSYM
|82,65
|290.764.822
|% -9,97
|
|KSTUR
|630,40
|2.005.564
|% -9,94
|
|KOZAL
|32,64
|5.497.603.209
|% -0,49
|
|THYAO
|240,00
|5.024.281.464
|% 2,35
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|SISE
|54,55
|4.256.520.477
|% -0,09
|
|TUPRS
|143,80
|3.600.643.061
|% 2,57
|
|SEGYO
|3,77
|224.369.201
|% 4,72
|
|KZGYO
|43,92
|2.601.056.990
|% -10,00
|
|MOBTL
|4,10
|141.021.193
|% -2,38
|
|ASTOR
|141,80
|4.396.670.577
|% 2,01
|
|ASGYO
|23,88
|574.552.273
|% 1,53
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9004
|26,9060
|% 0,15
|
|Euro
|28,8310
|28,8386
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,4472
|33,6150
|% -0,15
|
|Frank
|30,0102
|30,1910
|% -0,07
|
|Riyal
|7,1501
|7,1860
|% 0,14
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,56
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|-45,00
|
|Tam
|11.016
|11.095
|-58,00
|
|Yarım
|5.525
|5.571
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.785
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|1,01
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50ALFAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 150.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 053, 358 adet işlem
-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 65 artarak (% 1.08 ) 8, 707
-
16:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, METUR, ALFAS
-
16:49XU100
Endeks 8, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 110, 805.00 milyon TL de
-
16:48ALCAR
Yüzde 10.00 oranında artışla 794.30 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 458 adet işlem