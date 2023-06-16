***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Tahsin BENSEL'in görevinden ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulu tarafından yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1. maddesi uyarınca Lütfü HEKİMOĞLU'nun seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159514BIST