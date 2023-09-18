***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından "Karaman Mah. Söğüt Sokak N 24/20 16130 Nilüfer/Bursa" adresinde şube unvanı "Global Menkul Değerler A.Ş. Bursa Şubesi" olmak üzere şube açılması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195723BIST