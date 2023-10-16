***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Karaman Mah. Söğüt Sokak N 24/20 16130 Nilüfer/Bursa" adresinde yeni şube açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206756BIST