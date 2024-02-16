***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (III-39.1)'nin 14'üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulmuş ve olumsuz görüş bildirilmediğinden Şirketimiz yöneticilerinden Kadir Berkay AYTEKİN'in Halka Arz ve Kurumsal Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250037BIST