***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2024 14:08
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (III-39.1)'nin 14'üncü maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulmuş ve olumsuz görüş bildirilmediğinden Şirketimiz yöneticilerinden Kadir Berkay AYTEKİN'in Halka Arz ve Kurumsal Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250037
BIST
'
14:119.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 29,39
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1130,8265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1012
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8281
En Düşük
30,2546
14:1133,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 33,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:111.988,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.989,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:11
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|693.148.279
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,07
|109.746.379
|% -5,97
|
|EREGL
|49,16
|8.834.672.920
|% 4,42
|
|SASA
|45,18
|5.850.296.362
|% 2,31
|
|THYAO
|283,25
|4.504.699.190
|% -0,26
|
|ASELS
|58,55
|3.631.701.716
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,72
|3.509.700.577
|% 0,27
|
|EKGYO
|10,70
|2.035.810.928
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.834.672.920
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|908.946.219
|% 1,13
|
|SASA
|45,18
|5.850.296.362
|% 2,31
|
|ISCTR
|27,90
|3.422.925.104
|% 0,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8219
|30,8265
|% 0,33
|
|Euro
|33,2064
|33,2397
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,6893
|38,8833
|% 0,27
|
|Frank
|34,8365
|35,0464
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1928
|8,2338
|% 0,25
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|891,39
|893,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,72
|946,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.006,96
|2.007,16
|% 0,66
|