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***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.06.2023 10:34
***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Erol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
Gökhan Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
GÜLŞEYMA DOĞANÇAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
SELİM SOYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
İLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye
LÜTFÜ HEKİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160230


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DAGHL 11,99 8.703.387 % 10,00  
FORTE 19,50 207.026.216 % 9,98  
IDEAS 31,96 11.909.689 % 9,98  
INGRM 707,90 18.414.256 % 9,97  
AVHOL 80,50 18.253.697 % 9,97  
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Dolar 23,5944 23,6019 % 0,11  
Euro 25,8050 25,8118 % 0,23  
Sterlin 30,1309 30,2820 % 0,08  
Frank 26,2441 26,4022 % -0,03  
Riyal 6,2735 6,3050 % -0,05  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 3,56  
Altın Gr. 1.483 1.483 2,42  
Cumhuriyet 9.713 9.860 -129,00  
Tam 9.667 9.925 -114,39  
Yarım 4.729 4.834 -2,00  
Çeyrek 2.364 2.417 -1,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,97 0,01  
Gümüş Gr. 18,16 18,18 -0,04  
B. Petrol 76,39 76,39 0,28  
Seans Raporu 11:02
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