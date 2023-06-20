***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviErol Göker Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilGökhan Özer Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilGÜLŞEYMA DOĞANÇAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilSELİM SOYDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeİLKAY ARIKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız ÜyeLÜTFÜ HEKİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160230BIST