***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2023 16:24
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 35000000 35000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186034
BIST
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16:327.684
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,18
|Açılış
|: 7.685
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
7.589
En Yüksek
7.734
16:3227,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0078
|Açılış
|: 27,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2020
En Düşük
27,0055
16:3229,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0491
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8268
En Düşük
29,2983
16:321.656,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.656,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler16:32
|KMPUR
|83,05
|777.687.636
|% 10,00
|
|ISKPL
|9,68
|144.936.802
|% 10,00
|
|COSMO
|146,30
|29.460.137
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.491.506
|% 10,00
|
|KLSER
|79,30
|3.213.508.849
|% 9,99
|
|SDTTR
|324,00
|330.139.061
|% -10,00
|
|TETMT
|1.072,50
|40.347.308
|% -9,99
|
|ONCSM
|212,80
|21.751.990
|% -9,98
|
|GESAN
|93,00
|4.106.397.685
|% -9,97
|
|FORTE
|105,10
|102.492.389
|% -9,94
|
|TUPRS
|119,50
|6.659.551.482
|% 4,46
|
|ASTOR
|132,30
|5.530.810.459
|% -5,09
|
|THYAO
|256,40
|5.280.040.763
|% -1,27
|
|PETKM
|19,73
|4.591.181.702
|% 1,65
|
|KRDMD
|26,34
|4.274.480.814
|% 3,86
|
|ZOREN
|5,25
|2.370.042.370
|% 5,42
|
|ADESE
|2,03
|803.345.260
|% -8,56
|
|SKBNK
|4,05
|1.072.049.194
|% 2,27
|
|YKBNK
|16,38
|4.011.012.698
|% -0,67
|
|ODAS
|12,84
|3.036.717.401
|% 5,68
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0593
|27,0645
|% 0,03
|
|Euro
|29,5479
|29,5558
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,3458
|34,5180
|% 0,31
|
|Frank
|30,6500
|30,8346
|% -0,00
|
|Riyal
|7,1940
|7,2300
|% 0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,79
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-12,00
|
|Tam
|11.095
|11.165
|-19,00
|
|Yarım
|5.565
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|0,09
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,20
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47EMKEL
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 999, 795 adet işlem
-
16:46FADE
Yüzde -4.49 oranında düşüşle 16.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 910, 489 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 48 kaybederek (% -0.29 ) 8, 292
-
16:45XU100
Endeks 7, 683 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 112, 439.00 milyon TL de
-
16:45SMRTG
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 75.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 114, 996 adet işlem