***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGlobal MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 41500000 41500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkIEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195725BIST