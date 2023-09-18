***GLBMD* *GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.09.2023 15:31
***GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 41500000 41500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık Hizmeti 50000 29999 TRY 49,99 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195725
BIST
'
16:457.775
En Düşük
|Değişim
|: -2,35%
|| -186,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4527,0341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0521
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0341
En Düşük
26,6961
16:4528,8280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0220
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:451.672,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.672,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|385.807.838
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|372.488.058
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,90
|6.377.608.551
|% -3,17
|
|TUPRS
|138,90
|3.350.772.931
|% -1,84
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|SISE
|52,80
|3.180.751.541
|% -3,21
|
|EBEBK
|80,60
|2.804.296.457
|% 6,33
|
|ZOREN
|4,70
|898.923.173
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,75
|1.032.194.559
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,15
|2.575.416.620
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,23
|1.293.690.863
|% -1,44
|
|ISCTR
|21,92
|3.190.260.904
|% 1,58
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0069
|27,0341
|% 0,19
|
|Euro
|28,8150
|28,8280
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3610
|33,5283
|% 0,16
|
|Frank
|29,9678
|30,1484
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1813
|7,2173
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.672
|2,28
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.067
|11.139
|6,00
|
|Yarım
|5.551
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|0,05
|
|B. Petrol
|94,57
|94,57
|0,64
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, NUHCM, ELITE, RTALB, TETMT, SEGYO, TRILC, ALCAR, ANGEN, METUR