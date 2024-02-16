GLBMD******GLB*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

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16.02.2024 14:09
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Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Gülşeyma DOĞANÇAY GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Nusret Hakan ÖZSOY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ÖZLEM ŞAHİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
HAKAN TAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHAR LAFÇI DİREKTÖR-KURUMSAL İLETİŞİM ve PROJE YÖNETİMİ Yönetici
ZÜLFİYE TABAK DİREKTÖR-İNSAN KAYNAKLARI Yönetici
ENGİN KÜÇÜK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
VELİ GÜRKAN KIZILGÜNEŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ASLIHAN ŞAN SARIÇOBAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
HÜLYA EROĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
SEÇİL ERTUNA DİREKTÖR Avukat
SAADET BANU ERİŞ DİREKTÖR, ARAŞTIRMA Yönetici
ULUÇ SAKA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İSMAİL YALÇIN TAŞKIN DİREKTÖR Yönetici
KADİR BERKAY AYTEKİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
GÜLGÜN AVCIOĞLU ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
BÜLENT ÖZARSLAN ŞUBE DİREKTÖRÜ Yönetici
IŞILAY TOK ŞUBE MÜDÜRÜ Yönetici




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSUE 14,13 28.295.973 % 106,58  
TKNSA 44,00 692.681.395 % 10,00  
LUKSK 98,75 58.577.121 % 9,97  
ALKA 34,46 90.398.539 % 9,96  
DOBUR 89,40 67.387.188 % 9,96  
daha fazla
14:13 Alış Satış %  
Dolar 30,8219 30,8265 % 0,33  
Euro 33,2064 33,2397 % 0,07  
Sterlin 38,6939 38,8879 % 0,28  
Frank 34,8387 35,0486 % 0,18  
Riyal 8,1937 8,2348 % 0,26  
daha fazla
14:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,01 23,04 % 0,66  
Platin 893,76 895,59 % 0,66  
Paladyum 947,15 950,23 % 0,66  
Brent Pet. 81,97 81,97 % 0,66  
Altın Ons 2.007,10 2.007,42 % 0,66  
Seans Raporu 14:13
daha fazla
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