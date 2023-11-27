***GLBMD* *GLB* *SKYMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***GLBMD******GLB******SKYMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [SKYMD]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için Global Menkul Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220383BIST