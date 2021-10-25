***GLCVY* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.10.2021 09:13
***GLCVY******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972114
BIST
10:281.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.471
10:289,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1558
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5700
|
9,8485
En Düşük
9,6055
10:2811,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1953
|Açılış
|: 11,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1300
|
11,4799
En Düşük
11,1912
10:28565,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 12,03
|Açılış
|: 565,60
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DOBUR
|45,24
|2.527.475
|% 9,97
|
|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|60.427.786
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,36
|810.037
|% 9,77
|
|COSMO
|12,69
|520.785
|% 8,65
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|FENER
|29,88
|22.415.040
|% -3,80
|
|ANGEN
|23,46
|59.480.124
|% -2,82
|
|GLCVY
|13,77
|43.188.383
|% -2,75
|
|GARAN
|8,99
|478.015.371
|% -1,43
|
|GUBRF
|62,85
|191.994.212
|% 6,89
|
|FROTO
|191,90
|160.156.014
|% 2,62
|
|EREGL
|19,42
|156.916.950
|% 0,36
|
|TUPRS
|141,20
|150.752.034
|% 1,44
|
|GARAN
|8,99
|478.015.371
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,56
|130.086.240
|% -0,78
|
|EKGYO
|1,96
|63.273.864
|% 0,00
|
|ODAS
|1,41
|39.499.641
|% 0,71
|
|AKBNK
|5,43
|123.556.846
|% -0,37
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7497
|9,7524
|% 1,56
|
|Euro
|11,3744
|11,3841
|% 1,71
|
|Sterlin
|13,4394
|13,5068
|% 2,07
|
|Frank
|10,6158
|10,6798
|% 1,66
|
|Riyal
|2,6001
|2,6131
|% 1,86
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|5,40
|
|Altın Gr.
|566
|566
|12,16
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
|
|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,18
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,65
|
Seans Raporu
10:27
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10:38
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10:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 96 artarak (% 0.15 ) 1, 305
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10:38
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10:38
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