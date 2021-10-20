Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

20.10.2021 17:05



***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Gelecek Varlık Yönetimi payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 139.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %19 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GELECEK VARLIK YONETIMI XUTUM 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XTUMY 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XYLDZ 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XHARZ 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XUMAL 21/10/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971566


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:321.435
Değişim :  0,39% |  5,51
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.438 En Düşük
1.428
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMK 7,04 4.992.398 % 10,00  
IZTAR 23,72 23.137.553 % 9,92  
FADE 9,55 195.682.392 % 9,90  
DMSAS 8,07 173.030.082 % 9,80  
IHYAY 0,87 27.347.481 % 8,75  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 9,2501 9,2533 % -0,44  
Euro 10,7781 10,7847 % -0,38  
Sterlin 12,7353 12,7992 % -0,31  
Frank 10,0156 10,0760 % -0,10  
Riyal 2,4592 2,4715 % -0,42  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 12,64  
Altın Gr. 530 530 1,63  
Cumhuriyet 3.501 3.554 -23,00  
Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,47  
Gümüş Gr. 7,16 7,17 0,09  
B. Petrol 84,44 84,44 -0,64  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru