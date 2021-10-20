***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
20.10.2021 17:05
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 139.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %19 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GELECEK VARLIK YONETIMI XUTUM 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XTUMY 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XYLDZ 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XHARZ 21/10/2021
GELECEK VARLIK YONETIMI XUMAL 21/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971566
BIST
17:321.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
17:329,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0410
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
17:3210,7847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0414
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
17:32530,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,54
|Açılış
|: 530,16
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler17:32
|OLMK
|7,04
|4.992.398
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.137.553
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.682.392
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|173.030.082
|% 9,80
|
|IHYAY
|0,87
|27.347.481
|% 8,75
|
|BIOEN
|27,00
|149.569.298
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,10
|29.045.487
|% -5,78
|
|SANFM
|25,78
|7.955.821
|% -5,43
|
|THYAO
|13,95
|2.039.027.655
|% -2,58
|
|GARAN
|9,12
|1.508.895.813
|% 1,00
|
|GUBRF
|57,40
|1.046.621.531
|% 6,30
|
|TUPRS
|132,60
|672.224.552
|% 1,84
|
|ASELS
|16,43
|649.689.580
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,95
|541.481.754
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,46
|617.589.031
|% 2,07
|
|GARAN
|9,12
|1.508.895.813
|% 1,00
|
|THYAO
|13,95
|2.039.027.655
|% -2,58
|
|TSPOR
|3,80
|377.478.997
|% 7,34
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2501
|9,2533
|% -0,44
|
|Euro
|10,7781
|10,7847
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,7353
|12,7992
|% -0,31
|
|Frank
|10,0156
|10,0760
|% -0,10
|
|Riyal
|2,4592
|2,4715
|% -0,42
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,64
|
|Altın Gr.
|530
|530
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,09
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,64
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:44OZRDN
Yüzde 4.47 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 357 adet işlem
-
17:43OZRDN
Yüzde 4.61 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 952 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 15, 156.00 milyon TL de
-
17:40FADE
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 389, 743 adet işlem
-
17:39DMSAS
Yüzde 9.66 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 997, 125 adet işlem