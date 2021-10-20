***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [GLCVY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi payları, 21/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz ve BIST Mali endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 139.700.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %19 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiGELECEK VARLIK YONETIMI XUTUM 21/10/2021GELECEK VARLIK YONETIMI XTUMY 21/10/2021GELECEK VARLIK YONETIMI XYLDZ 21/10/2021GELECEK VARLIK YONETIMI XHARZ 21/10/2021GELECEK VARLIK YONETIMI XUMAL 21/10/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971566BIST