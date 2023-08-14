***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
14.08.2023 18:15
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
4435000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,17
Satıcının Unvanı
Fiba Faktoring A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
23,71 TL - 35,55 TL
İşlem Tarihi
15/08/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Fiba Faktoring A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,17'sine tekabül eden toplam 4.435.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan yedi fona 1 TL nominal değerli pay için 27,50 TL fiyatla satışı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Alıcı
Nominal Değeri (TL)
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BEE)
122.060
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (BEH)
600.329
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (EIE)
698.393
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değışken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (FER)
28.956
Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (FZJ)
579.882
Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (FPH)
1.045.582
Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon (FID)
1.359.798
Toplam
4.435.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185297
BIST