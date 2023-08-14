***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [GLCVY]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)4435000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)3,17Satıcının UnvanıFiba Faktoring A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)27,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları23,71 TL - 35,55 TLİşlem Tarihi15/08/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Fiba Faktoring A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,17'sine tekabül eden toplam 4.435.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan yedi fona 1 TL nominal değerli pay için 27,50 TL fiyatla satışı, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.AlıcıNominal Değeri (TL)HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BEE)122.060HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (BEH)600.329HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (EIE)698.393HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değışken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (FER)28.956Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (FZJ)579.882Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (FPH)1.045.582Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon (FID)1.359.798Toplam4.435.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185297BIST