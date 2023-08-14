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***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

14.08.2023 18:15
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***GLCVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
4435000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,17
Satıcının Unvanı
Fiba Faktoring A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
27,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
23,71 TL - 35,55 TL
İşlem Tarihi
15/08/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

     Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Fiba Faktoring A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,17'sine tekabül eden toplam 4.435.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan yedi fona 1 TL nominal değerli pay için 27,50 TL fiyatla satışı,  Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 15/08/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
    Alıcı
    Nominal Değeri (TL)

    HDI  Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BEE)
    122.060

    HDI  Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (BEH)
    600.329

    HDI  Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (EIE)
    698.393

    HDI  Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değışken Grup Emeklilik Yatırım Fonu (FER)
    28.956

    Fiba  Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (FZJ)
    579.882

    Fiba  Portföy Hisse Senedi Fonu (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (FPH)
    1.045.582

    Fiba  Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon (FID)
    1.359.798

    Toplam
    4.435.000

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185297


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Cumhuriyet 11.342 11.513 -39,00  
Tam 11.111 11.199 11,00  
Yarım 5.573 5.625 5,00  
Çeyrek 2.778 2.812 2,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,58 -0,12  
Gümüş Gr. 19,61 19,64 -0,06  
B. Petrol 86,17 86,17 -0,64  
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