***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:21
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005002
BIST
10:221.929
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -23,10
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:2213,9643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1688
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:2215,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0601
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:22855,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 16,79
|Açılış
|: 855,50
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:22
|OZKGY
|7,12
|9.935.887
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|9.935.887
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|31,96
|27.469.557
|% 8,49
|
|EGSER
|16,55
|13.509.719
|% 8,03
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BASCM
|4,54
|9.920
|% -7,35
|
|THYAO
|26,76
|544.247.931
|% -1,98
|
|EREGL
|31,16
|311.996.871
|% 0,00
|
|ASELS
|21,42
|207.593.083
|% 4,28
|
|KRDMD
|11,30
|175.153.275
|% -0,18
|
|SASA
|46,94
|167.936.087
|% 1,38
|
|ADESE
|0,69
|28.370.525
|% 6,15
|
|YKBNK
|3,60
|96.071.001
|% -1,91
|
|ODAS
|1,32
|33.472.207
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,99
|42.511.502
|% -2,45
|
|THYAO
|26,76
|544.247.931
|% -1,98
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9497
|13,9643
|% 1,22
|
|Euro
|15,6453
|15,6905
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,6134
|18,7068
|% 0,90
|
|Frank
|15,0111
|15,1016
|% 1,10
|
|Riyal
|3,7082
|3,7267
|% 1,13
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,92
|
|Altın Gr.
|857
|857
|18,11
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,92
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,43
|