***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 14:23
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006456
BIST
14:541.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 22,94
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:5414,0689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1733
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:5415,6470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1402
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:54872,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,85
|Açılış
|: 872,83
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:52
|PRKAB
|43,50
|26.162.266
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.381.769
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.629.327
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.707.175
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|109.154.988
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.991.139
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,14
|4.416.149.019
|% 7,18
|
|THYAO
|25,48
|2.702.814.072
|% 0,87
|
|EREGL
|34,70
|2.617.593.253
|% 4,58
|
|ASELS
|23,40
|1.175.997.794
|% -2,50
|
|GARAN
|11,69
|922.096.053
|% 0,60
|
|KRDMD
|13,14
|4.416.149.019
|% 7,18
|
|YKBNK
|3,70
|651.707.720
|% 1,93
|
|THYAO
|25,48
|2.702.814.072
|% 0,87
|
|GARAN
|11,69
|922.096.053
|% 0,60
|
|EREGL
|34,70
|2.617.593.253
|% 4,58
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0669
|14,0744
|% 1,29
|
|Euro
|15,6304
|15,6639
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,6968
|18,7906
|% 1,31
|
|Frank
|15,2441
|15,3359
|% 1,17
|
|Riyal
|3,7391
|3,7579
|% 1,31
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-15,88
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.798
|5.885
|85,00
|
|Tam
|5.769
|5.913
|81,78
|
|Yarım
|2.788
|2.860
|39,56
|
|Çeyrek
|1.399
|1.430
|19,78
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|5,56
|