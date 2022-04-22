***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 17:33
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023096
BIST
17:322.498
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -58,51
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.497
17:3214,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:3215,9257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0238
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:32921,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 921,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:32
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.686.182
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.585.548
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.969.710
|% 9,64
|
|TIRE
|13,79
|137.611.981
|% 9,10
|
|OLMK
|8,25
|42.649.683
|% -8,74
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|MANAS
|24,72
|50.816.337
|% -6,86
|
|NETAS
|18,32
|78.912.522
|% -5,95
|
|ATLAS
|1,48
|5.340.888
|% -5,73
|
|THYAO
|40,74
|6.653.104.642
|% 1,39
|
|ASELS
|27,80
|2.886.664.402
|% -2,52
|
|GARAN
|14,39
|2.746.087.342
|% -0,69
|
|SISE
|17,98
|2.614.977.590
|% -1,64
|
|PETKM
|10,28
|1.837.156.049
|% -4,01
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,58
|1.116.970.052
|% 1,98
|
|TSKB
|2,03
|662.914.653
|% -1,93
|
|YKBNK
|5,20
|1.331.363.851
|% -2,80
|
|HALKB
|6,07
|1.294.832.050
|% -1,94
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7466
|14,7548
|% 0,36
|
|Euro
|15,9101
|15,9245
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9332
|19,0282
|% -0,86
|
|Frank
|15,3539
|15,4464
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9217
|3,9414
|% 0,33
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-9,39
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,02
|
Seans Raporu
17:32
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17:47OYAKC
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, PETKM
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TKFEN