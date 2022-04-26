***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:57
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023869
BIST
16:502.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -25,19
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.457
16:5014,8100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0423
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:5015,8069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0268
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:50907,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,90
|Açılış
|: 907,59
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ACSEL
|43,12
|68.342.021
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.882.445
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.353.505
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,82
|37.930.333
|% -8,35
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|TSPOR
|6,00
|220.537.335
|% -7,12
|
|KGYO
|4,77
|20.967.683
|% -7,02
|
|THYAO
|39,86
|5.639.572.868
|% 0,66
|
|KRDMD
|15,09
|2.549.904.988
|% 0,20
|
|GARAN
|14,97
|1.775.048.772
|% 0,00
|
|TUPRS
|248,00
|1.516.571.104
|% -4,39
|
|SISE
|17,89
|1.498.655.881
|% -0,22
|
|EKGYO
|2,70
|1.106.460.550
|% -2,17
|
|YKBNK
|5,02
|1.289.508.904
|% -2,14
|
|ODAS
|2,47
|574.615.969
|% -0,40
|
|KRDMD
|15,09
|2.549.904.988
|% 0,20
|
|TSKB
|1,95
|325.969.325
|% -2,01
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8007
|14,8100
|% 0,29
|
|Euro
|15,7975
|15,8069
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7167
|18,8105
|% -0,31
|
|Frank
|15,3987
|15,4914
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,16
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,47
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|37,56
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|18,17
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,08
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
|
Seans Raporu
16:50
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17:05XU100
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17:05DARDL
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17:01HUNER
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 221, 583 adet işlem
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17:00
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17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.96 ) 2, 219