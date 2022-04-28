***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 10:02
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024681
BIST
11:202.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,22
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:2014,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:2015,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0253
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:20895,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,94
|Açılış
|: 895,97
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EGGUB
|251,90
|9.659.106
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|18.567.173
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|11.058.474
|% 9,97
|
|ETILR
|9,72
|8.265.829
|% 9,95
|
|UFUK
|28,54
|532.128
|% 9,94
|
|KZBGY
|62,30
|19.748.416
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|222.070.249
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,05
|21.028.266
|% -6,07
|
|THYAO
|40,98
|2.214.371.252
|% 1,19
|
|GARAN
|15,02
|1.239.110.418
|% 0,33
|
|SISE
|18,09
|623.487.140
|% 1,52
|
|AKBNK
|9,18
|491.705.753
|% 0,33
|
|EREGL
|34,06
|464.939.577
|% -0,82
|
|ALBRK
|1,22
|222.070.249
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,71
|250.521.966
|% 3,04
|
|GARAN
|15,02
|1.239.110.418
|% 0,33
|
|YKBNK
|5,03
|402.596.890
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,18
|69.947.103
|% 7,27
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7952
|14,8047
|% -0,02
|
|Euro
|15,6314
|15,6518
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,5266
|18,6195
|% 0,03
|
|Frank
|15,2095
|15,3011
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9363
|3,9560
|% 0,01
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-4,49
|
|Altın Gr.
|897
|897
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,33
|
Seans Raporu
11:20
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11:34ALCAR
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