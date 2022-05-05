***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:02
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026511
BIST
11:512.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 42,39
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.475
En Düşük
2.460
11:5114,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1176
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8534
En Düşük
14,7014
11:5115,7703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1106
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7703
En Düşük
15,6227
11:51903,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,72
|Açılış
|: 903,30
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:51
|IMASM
|18,15
|5.210.956
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.466.019
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.339.490
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.616.520
|% 9,95
|
|LIDER
|20,96
|77.338.892
|% -8,31
|
|TSPOR
|5,23
|100.590.943
|% -7,43
|
|DITAS
|26,74
|13.859.569
|% -6,83
|
|AKGRT
|3,18
|25.364.974
|% -5,64
|
|SANFM
|36,34
|15.657.379
|% -5,51
|
|THYAO
|42,22
|1.093.786.086
|% 2,33
|
|SISE
|18,32
|724.570.753
|% 1,10
|
|KRDMD
|15,65
|631.413.656
|% 3,23
|
|KOZAL
|178,10
|569.543.809
|% 3,43
|
|TUPRS
|247,50
|546.714.536
|% 5,68
|
|ODAS
|2,60
|404.630.912
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,97
|450.839.640
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,73
|211.867.115
|% 2,63
|
|AKBNK
|9,01
|461.610.516
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,52
|164.789.871
|% 1,73
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8471
|14,8504
|% 0,80
|
|Euro
|15,7577
|15,7703
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,5608
|18,6538
|% 0,07
|
|Frank
|15,1031
|15,1940
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9466
|3,9664
|% 0,85
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,49
|
|Altın Gr.
|902
|903
|11,99
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,95
|0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,65
|