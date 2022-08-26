***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 11:43
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058521
BIST
12:063.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 13,26
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
12:0618,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
12:0618,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0590
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1946
En Düşük
18,0904
12:061.023,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,72
|Açılış
|: 1.023,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler12:04
|VAKBN
|6,05
|201.866.302
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|10.733.134
|% 9,96
|
|DOGUB
|7,87
|28.908.059
|% 9,92
|
|SILVR
|28,36
|4.105.728
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|7.785.997
|% -9,93
|
|MTRKS
|73,75
|39.685.201
|% -8,21
|
|BJKAS
|6,88
|203.580.038
|% -6,01
|
|SAYAS
|17,97
|22.625.865
|% -5,92
|
|ISCTR
|8,01
|3.382.345.849
|% 2,17
|
|AKBNK
|12,13
|3.261.635.366
|% 1,25
|
|YKBNK
|6,76
|2.938.664.151
|% 3,05
|
|ASELS
|27,48
|2.709.119.346
|% 4,89
|
|PETKM
|12,89
|2.337.529.571
|% 8,23
|
|YKBNK
|6,76
|2.938.664.151
|% 3,05
|
|ISCTR
|8,01
|3.382.345.849
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,93
|1.530.038.440
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,13
|3.261.635.366
|% 1,25
|
|PETKM
|12,89
|2.337.529.571
|% 8,23
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1772
|18,1859
|% 0,12
|
|Euro
|18,1756
|18,1905
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3914
|21,4987
|% -0,21
|
|Frank
|18,7685
|18,8815
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,12
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-7,05
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-6,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-30,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,78
|