***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 13:34
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076503
BIST
13:204.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 35,49
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
13:2018,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
13:2018,1754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1093
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1443
13:20970,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,28
|Açılış
|: 970,10
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,94
BIST En Aktif Hisseler13:20
|KAREL
|23,32
|128.049.916
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.031.821
|% 9,99
|
|ADEL
|62,80
|28.627.677
|% 9,98
|
|TMPOL
|25,12
|21.412.742
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.318.024
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|1.981.748
|% -10,00
|
|SMRTG
|84,95
|104.555.158
|% -7,66
|
|CMBTN
|401,90
|42.930.424
|% -6,90
|
|EMNIS
|53,05
|241.188
|% -6,27
|
|BAYRK
|9,42
|33.982.665
|% -5,80
|
|THYAO
|102,60
|6.479.338.261
|% 1,79
|
|TUPRS
|403,80
|3.562.141.053
|% 2,23
|
|SASA
|135,80
|2.610.996.698
|% 7,44
|
|ASELS
|35,54
|2.544.490.606
|% -0,95
|
|PETKM
|14,03
|1.742.509.717
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,54
|1.010.345.157
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,94
|1.448.322.998
|% 0,22
|
|PETKM
|14,03
|1.742.509.717
|% 0,79
|
|ISCTR
|8,98
|1.040.028.410
|% 0,11
|
|ODAS
|8,56
|881.817.971
|% 1,18
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6185
|% 0,01
|
|Euro
|18,1621
|18,1754
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,8709
|20,9755
|% -1,34
|
|Frank
|18,2934
|18,4036
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% -0,05
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,19
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,36
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.614
|-114,00
|
|Tam
|6.539
|6.591
|-86,00
|
|Yarım
|3.186
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.610
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-1,13
|