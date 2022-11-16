***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 16:06
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080367
BIST
16:054.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,44
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:0518,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:0519,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1012
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:051.065,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.065,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:05
|ALBRK
|3,08
|223.664.735
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|85.998.491
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|30.815.106
|% 9,98
|
|MIATK
|143,40
|500.455.620
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|209.244.686
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.378.567
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.456.249
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.398.113
|% -9,95
|
|THYAO
|104,80
|7.355.205.482
|% -3,85
|
|YKBNK
|11,34
|6.852.322.007
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,18
|5.775.347.973
|% 4,62
|
|AKBNK
|16,93
|5.414.536.284
|% 4,57
|
|EREGL
|37,20
|4.737.756.183
|% -1,06
|
|YKBNK
|11,34
|6.852.322.007
|% 5,10
|
|ISCTR
|10,18
|5.775.347.973
|% 4,62
|
|SKBNK
|2,38
|1.274.929.352
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,62
|2.692.198.595
|% 1,08
|
|TSKB
|3,37
|1.540.072.799
|% 3,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6187
|% 0,09
|
|Euro
|19,3676
|19,3726
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,1068
|22,2177
|% 0,49
|
|Frank
|19,7260
|19,8448
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9370
|4,9617
|% 0,04
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,86
|
|Cumhuriyet
|7.103
|7.211
|18,00
|
|Tam
|7.072
|7.184
|-11,00
|
|Yarım
|3.434
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.717
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,15
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,17
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20CONSE
Yüzde 7.79 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 172, 218 adet işlem
-
16:19YESIL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 102, 624 adet işlem
-
16:18MIATK
Yüzde 9.97 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540, 499 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 4, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 107, 416.00 milyon TL de
-
16:17INVES
Yüzde 7.97 oranında artışla 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 077 adet işlem