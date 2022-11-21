***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:02
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081287
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
0
En Düşük
0
18:0018,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0019,1135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1215
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0974
18:001.044,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.044,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|65,20
|6.124.467
|% 0,00
|
|ADESE
|1,34
|307.560.423
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,29
|149.896.943
|% 0,00
|
|AGHOL
|90,40
|86.964.645
|% 0,00
|
|AGESA
|38,20
|355.747.519
|% 0,00
|
|AGYO
|4,68
|27.795.441
|% 0,00
|
|ALKA
|36,16
|58.943.411
|% 0,00
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% 0,00
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 0,00
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6215
|% 0,06
|
|Euro
|19,1019
|19,1135
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,9234
|22,0334
|% -0,56
|
|Frank
|19,3700
|19,4867
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% -0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|-0,67
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
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