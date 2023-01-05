***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:10
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093843
BIST
11:155.298
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -225,04
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:1518,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7628
En Düşük
18,7265
11:1519,9812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0892
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0382
En Düşük
19,8711
11:151.113,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,38
|Açılış
|: 1.113,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,76
BIST En Aktif Hisseler11:15
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,86
|31.338.599
|% 8,60
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|DYOBY
|31,36
|130.678.083
|% 7,40
|
|UZERB
|230,00
|286.580
|% 6,98
|
|ULUFA
|7,47
|15.171.577
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|22.328.311
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|30.032.575
|% -9,98
|
|TERA
|23,32
|153.075.735
|% -9,96
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|THYAO
|141,60
|4.510.546.855
|% -2,01
|
|ASELS
|62,60
|2.441.855.113
|% -3,91
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EKGYO
|9,05
|1.791.053.267
|% -3,93
|
|EREGL
|42,24
|5.570.588.304
|% -1,58
|
|KRDMD
|18,88
|2.094.631.715
|% -4,60
|
|YKBNK
|11,28
|1.014.087.594
|% -3,09
|
|ISCTR
|12,18
|847.196.236
|% -2,79
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7552
|18,7584
|% 0,09
|
|Euro
|19,9468
|19,9812
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,4546
|22,5672
|% -0,35
|
|Frank
|20,1214
|20,2426
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9741
|4,9990
|% 0,10
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,30
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.115
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.542
|7.606
|-20,00
|
|Yarım
|3.652
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|
Seans Raporu
11:15
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