***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 11:27
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207957
BIST
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12:167.621
En Düşük
|Değişim
|: -1,90%
|| -147,60
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:1628,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0418
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:1629,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0081
|Açılış
|: 29,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:161.787,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 12,71
|Açılış
|: 1.788,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:14
|MEKAG
|48,66
|13.145.304
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.797.249
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.375.966
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|222.904.480
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.814.093
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.163.892
|% -9,96
|
|MTRKS
|48,78
|25.569.864
|% -8,74
|
|LKMNH
|43,36
|28.954.067
|% -8,41
|
|THYAO
|208,90
|2.779.689.451
|% -2,20
|
|TUPRS
|132,20
|2.341.365.394
|% -0,90
|
|ASELS
|41,76
|2.073.018.841
|% 1,61
|
|PETKM
|20,84
|1.247.947.729
|% 0,00
|
|BRSAN
|961,40
|1.231.741.230
|% -1,47
|
|ZOREN
|5,47
|723.731.298
|% -4,70
|
|ODAS
|11,63
|1.216.765.636
|% 2,02
|
|EKGYO
|7,07
|501.239.379
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,37
|1.187.182.372
|% -1,29
|
|PETKM
|20,84
|1.247.947.729
|% 0,00
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0193
|28,0234
|% 0,15
|
|Euro
|29,6744
|29,6858
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8773
|34,0472
|% 0,07
|
|Frank
|31,2951
|31,4836
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4479
|7,4852
|% 0,21
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.786
|1.787
|11,53
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.025
|12.102
|30,00
|
|Yarım
|6.031
|6.076
|15,00
|
|Çeyrek
|3.006
|3.038
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,31
|