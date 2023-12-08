***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2023 15:13
***GLCVY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLCVY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224047
BIST
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16:387.983
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,55
|Açılış
|: 7.989
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
7.922
En Yüksek
7.992
16:3828,9830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0650
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9902
En Düşük
28,8650
16:3831,2183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0468
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4511
En Düşük
31,0953
16:381.879,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,87
|Açılış
|: 1.879,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.894,29
En Düşük
1.877,53
BIST En Aktif Hisseler16:36
|IHYAY
|3,19
|34.546.335
|% 10,00
|
|KRTEK
|30,58
|60.578.572
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,51
|1.066.641
|% 10,00
|
|FMIZP
|358,50
|275.463.892
|% 9,97
|
|MEKAG
|71,15
|82.162.502
|% 9,97
|
|ICUGS
|10,26
|18.492.906
|% -10,00
|
|SANEL
|21,42
|1.430.432
|% -10,00
|
|SAMAT
|56,25
|9.503.606
|% -9,93
|
|YGYO
|3,04
|107.477.834
|% -9,79
|
|SELGD
|20,10
|10.533.513
|% -7,37
|
|THYAO
|256,25
|4.882.405.383
|% -1,35
|
|AGROT
|14,36
|2.393.684.327
|% 1,41
|
|ISCTR
|22,54
|2.233.280.367
|% 0,45
|
|TCELL
|58,35
|1.996.010.425
|% 0,60
|
|YKBNK
|19,81
|1.972.367.565
|% -0,40
|
|EKGYO
|7,80
|1.697.665.295
|% 1,83
|
|AGROT
|14,36
|2.393.684.327
|% 1,41
|
|YKBNK
|19,81
|1.972.367.565
|% -0,40
|
|ISCTR
|22,54
|2.233.280.367
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,65
|112.662.089
|% -0,60
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9769
|28,9855
|% 0,23
|
|Euro
|31,2196
|31,2387
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,2090
|36,3906
|% -0,24
|
|Frank
|32,8154
|33,0131
|% -0,26
|
|Riyal
|7,7026
|7,7412
|% 0,21
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,48
|23,51
|% 0,66
|
|Platin
|919,46
|921,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,69
|978,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,69
|75,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,17
|2.016,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
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-
16:51MARTI
Yüzde 7.39 oranında artışla 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 569, 268 adet işlem
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16:50INDES
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 7.03 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 199 adet işlem
-
16:49BSOKE
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 826, 576 adet işlem
-
16:47INDES
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 017, 043 adet işlem
-
16:46KRONT
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 16.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 940 adet işlem