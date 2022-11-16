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***GLCVY* *FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.11.2022 17:51
***GLCVY* *FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLCVY******FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

16.11.2022 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi  A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak özel emir yöntemi ile Fiba Holding A.Ş.'den 25,50 TL fiyattan 4.435.000 TL nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payımız/ oy hakkımız 16.11.2022 tarihi itibarıyla %3,18 sınırına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/11/2022 4.435.000 0 4.435.000 2.006 4.437.006 % 0,00143593 % 0,00143593 % 3,17609592 % 3,17609592




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080480


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BURVA 44,44 34.054.276 % 10,00  
VBTYZ 46,22 89.355.894 % 10,00  
KONTR 215,60 3.294.311.130 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 7.039 7.170 -25,00  
Yarım 3.419 3.505 -12,00  
Çeyrek 1.709 1.752 -6,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,10  
Gümüş Gr. 12,85 12,86 -0,05  
B. Petrol 92,16 92,16 -1,70  
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