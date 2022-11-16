***GLCVY* *FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 17:51
***GLCVY******FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
16.11.2022 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak özel emir yöntemi ile Fiba Holding A.Ş.'den 25,50 TL fiyattan 4.435.000 TL nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payımız/ oy hakkımız 16.11.2022 tarihi itibarıyla %3,18 sınırına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/11/2022 4.435.000 0 4.435.000 2.006 4.437.006 % 0,00143593 % 0,00143593 % 3,17609592 % 3,17609592
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080480
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0500
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.061,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|3,08
|225.571.061
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.075.346
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.054.276
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|89.355.894
|% 10,00
|
|KONTR
|215,60
|3.294.311.130
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|926.321
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.018.286
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.039.144
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.814.709
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.638.397
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.503.089.229
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.770.470.918
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,98
|7.164.357.824
|% 2,57
|
|AKBNK
|16,67
|6.901.875.753
|% 2,96
|
|EREGL
|36,98
|5.900.785.941
|% -1,65
|
|YKBNK
|10,97
|8.770.470.918
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,98
|7.164.357.824
|% 2,57
|
|SKBNK
|2,36
|1.524.793.066
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,55
|3.328.941.763
|% -0,18
|
|TSKB
|3,35
|1.823.022.816
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6120
|% 0,06
|
|Euro
|19,3186
|19,3325
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,9772
|22,0874
|% -0,10
|
|Frank
|19,6660
|19,7844
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.039
|7.170
|-25,00
|
|Yarım
|3.419
|3.505
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,16
|92,16
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO