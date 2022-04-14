***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 -31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.04.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar14.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında , Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine Sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020709BIST