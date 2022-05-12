***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.04.2022Tescil Tarihi12.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.05.2022 - 10576Açıklamalar14.04.2022 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/denetçi olarak seçimine ilişkin alınan karar tescili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası ekteki gibidir. Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030056BIST