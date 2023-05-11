***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.04.2023Tescil Tarihi11.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.05.2023 - 10829Açıklamalar12.04.2023 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Kuruluşu/denetçi olarak seçimine ilişkin alınan karar tescili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfası ekteki gibidir. Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150586BIST