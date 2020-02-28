***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER299.002 34.010 333.012 264.754 125.226 389.980GARANTİ VE KEFALETLER1 0 0TAAHHÜTLER1 264.077 264.077 156.535 156.535Cayılamaz Taahhütler264.077 264.077 156.535 156.535Diğer Cayılamaz Taahhütler264.077 264.077 156.535 156.535TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445Alım Satım Amaçlı İşlemler34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445Para ve Faiz Swap İşlemleri34.925 34.010 68.935 108.219 125.226 233.445Swap Para Alım İşlemleri34.925 34.925 108.219 108.219Swap Para Satım İşlemleri34.010 34.010 125.226 125.226EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5 0 0 4.377 4.377EMANET KIYMETLER0 0 4.377 4.377Tahsile Alınan Çekler4.377 4.377REHİNLİ KIYMETLER0 0Menkul Kıymetler0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI299.002 34.010 333.012 269.131 125.226 394.357Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 630.541 387.628Kredilerden Alınan Faizler629.210 383.902Bankalardan Alınan Faizler1.331 3.726FAİZ GİDERLERİ (-)2 -143.266 -103.643Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-135.175 -87.852İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.593 -15.791Kiralama Faiz Giderleri-498NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ487.275 283.985NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-30.663 -35.581Alınan Ücret ve Komisyonlar12 3.173 51Diğer3.173 51Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -33.836 -35.632Diğer-33.836 -35.632TEMETTÜ GELİRLERİ3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 15.706 -14.641Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.020 -20.597Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12.686 5.956DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 9.541 5.289FAALİYET BRÜT KÂRI481.859 239.052KREDİ KARŞILIKLARI (-)6 -215.834 -112.682PERSONEL GİDERLERİ (-)-69.229 -54.429DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -64.608 -58.649NET FAALİYET KARI (ZARARI)132.188 13.292BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 132.188 13.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -27.317 -2.952Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-27.317 -2.952SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 104.871 10.340DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Diğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 104.871 10.340Grubun Karı (Zararı)104.871 10.340Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İptal Karları Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler106500 9.213 15.393 140 7.190 138.436 138.436TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler87.441 23.793 111.234 111.234Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-8.657 -8.657 -8.657Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi96.098 23.793 119.891 119.891Yeni Bakiye106500 9.213 15.393 87.581 30.983 249.670 249.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.340 10.340 10.340Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20000 20.000 20.000Kar Dağıtımı30.983 -30.983 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer30.983 -30.983 0Dönem Sonu Bakiyeler126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye126500 9.213 15.393 118.564 10.340 280.010 280.010Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)104.871 104.871 104.871Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)62 62 62Kar Dağıtımı1.206 9.134 -10.340 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar1.206 9.134 -10.340 0DiğerDönem Sonu Bakiyeler126500 9.213 15.393 127.760 104.871 384.943 384.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)13.067 352 13.419 72.428 39.876 112.304Nakit ve Nakit Benzerleri1 13.067 352 13.419 72.358 39.876 112.234Bankalar3 13.067 352 13.419 72.358 39.876 112.234Türev Finansal Varlıklar70 70Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 70 70İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.083.458 81.946 1.165.404 919.579 114.796 1.034.375Krediler5 1.640.444 248.275 1.888.719 1.345.206 195.109 1.540.315Özel Karşılıklar (-)5 -556.986 -166.329 -723.315 -425.627 -80.313 -505.940SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 52.271 52.271 26.607 26.607Satış Amaçlı52.271 52.271 26.607 26.607ORTAKLIK YATIRIMLARI1.269 1.269 1.269 1.269Bağlı Ortaklıklar (Net)8 1.269 1.269 1.269 1.269Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.269 1.269 1.269 1.269Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)9 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 20.090 20.090 4.504 4.504MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 4.497 4.497 4.499 4.499Diğer4.497 4.497 4.499 4.499YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 0 2 2DİĞER AKTİFLER17 9.051 9.051 11.988 57 12.045VARLIKLAR TOPLAMI1.183.703 82.298 1.266.001 1.040.876 154.729 1.195.605YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0ALINAN KREDİLER3 765.145 765.145 589.100 57.361 646.461PARA PİYASALARINA BORÇLAR4 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 164.119 164.119Bonolar164.119 164.119FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER281 281 34.817 34.817Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 281 281 34.817 34.817FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 8.287 8.287KARŞILIKLAR8.310 8.310 6.159 6.159Çalışan Hakları Karşılığı8 7.608 7.608 5.857 5.857Diğer Karşılıklar702 702 302 302CARİ VERGİ BORCU9 4.576 4.576 3.004 3.004ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 78.310 78.310 50.845 50.845SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)10 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI11 0 0Krediler0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 15.029 1.120 16.149 9.490 700 10.190ÖZKAYNAKLAR12 384.943 384.943 280.010 280.010Ödenmiş Sermaye126.500 126.500 126.500 126.500Sermaye Yedekleri10.419 10.419 9.213 9.213Hisse Senedi İhraç Primleri9.213 9.213 9.213 9.213Diğer Sermaye Yedekleri1.206 1.206Kar Yedekleri15.393 15.393 15.393 15.393Yasal Yedekler15.393 15.393 15.393 15.393Kar veya Zarar232.631 232.631 128.904 128.904Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı127.760 127.760 118.564 118.564Dönem Net Kâr veya Zararı104.871 104.871 10.340 10.340YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.264.881 1.120 1.266.001 1.137.544 58.061 1.195.605Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)104.871 10.340DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.871 10.340Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.479 5.448Alınan Faizler404.926 300.611Ödenen Faizler-118.909 -87.844Alınan Ücret ve Komisyonlar-30.663 -35.466Elde Edilen Diğer Kazançlar25.055 5.149Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-69.229 -54.429Ödenen Vergiler-61.390 -13.564Diğer-147.311 -109.009Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim81.504 40.161Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-96.075 -58.953Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış3.391 -6.021Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)101.920 91.693Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)72.268 13.442Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı83.983 45.609YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.086 5.225Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-12.106 -3.822Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller374 4.112Diğer646 4.935FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-171.712 53.361Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit33.361Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-171.712Diğer20.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-98.815 104.195Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar112.234 8.039Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.419 112.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822898BIST