***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler106.500 9.213 22.723 112.073 17.037 267.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler20.000 1.121 21.121Yeni Bakiye126.500 9.213 22.723 112.073 18.158 288.667Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.740 34.740Kar Dağıtımı18.158 -18.158Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.158 -18.158Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 22.723 130.231 34.740 323.407Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943Yeni Bakiye126.500 9.213 1.206 15.393 127.760 104.871 384.943Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.062 16.062Kar Dağıtımı158 78.495 -104.871 -26.218Dağıtılan Temettü-26.218 -26.218Yedeklere Aktarılan Tutarlar158 78.495 26.218 -104.871Dönem Sonu Bakiyeler126.500 9.213 1.364 93.888 127.760 16.062 374.787Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER300.005 34.010 334.015 299.002 34.010 333.012GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER1 265.080 265.080 264.077 264.077Cayılamaz Taahhütler265.080 265.080 264.077 264.077Diğer Cayılamaz Taahhütler265.080 265.080 264.077 264.077TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2 34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935Alım Satım Amaçlı İşlemler34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935Para ve Faiz Swap İşlemleri34.925 34.010 68.935 34.925 34.010 68.935Swap Para Alım İşlemleri34.925 34.925 34.925 34.925Swap Para Satım İşlemleri34.010 34.010 34.010 34.010EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5 0 0EMANET KIYMETLER0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI300.005 34.010 334.015 299.002 34.010 333.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı106.851 35.394Alınan Faizler202.932 33.157Ödenen Faizler-27.251 -53.761Alınan Ücret ve Komisyonlar-13.979 -14.943Elde Edilen Diğer Kazançlar19.963 3.675Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-38.743 -33.468Ödenen Vergiler-8.691 -4.860Diğer-27.380 105.594Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-47.708 1.292Kredilerdeki Net (Artış) Azalış18.479 -39.569Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.659 -1.475Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-65.113 35.826Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)585 6.510Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı59.143 36.686YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.261 -9.723Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-660 -10.226Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller38Diğer-1.601 465FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-26.218 -131.711Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-131.711Temettü Ödemeleri-26.218Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)30.664 -104.748Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.557 112.304Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar44.221 7.556Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)16.062 34.740DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.062 34.740Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)43.649 5 43.654 13.067 352 13.419Nakit ve Nakit Benzerleri1 43.649 5 43.654 13.067 352 13.419Bankalar3 44.216 5 44.221 13.205 352 13.557Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-567 -567 -138 -138İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.007.160 101.343 1.108.503 1.083.458 81.946 1.165.404Krediler1.598.415 293.062 1.891.477 1.640.444 248.275 1.888.719Beklenen Zarar Karşılıkları (-)5 -591.255 -191.719 -782.974 -556.986 -166.329 -723.315SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)16 48.257 48.257 52.271 52.271Satış Amaçlı48.257 48.257 52.271 52.271ORTAKLIK YATIRIMLARI1.269 1.269 1.269 1.269Bağlı Ortaklıklar (Net)8 1.269 1.269 1.269 1.269Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar1.269 1.269 1.269 1.269MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12 14.786 14.786 20.090 20.090MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13 4.610 4.610 4.497 4.497Diğer4.610 4.610 4.497 4.497YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)17 11.149 11.149 9.051 9.051VARLIKLAR TOPLAMI1.130.880 101.348 1.232.228 1.183.703 82.298 1.266.001YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 0 0ALINAN KREDİLER3 732.265 732.265 765.145 765.145PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 0 0Bonolar0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller0 0FONLAR0 0Müstakrizlerin Fonları0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.005 5.005 281 281Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 5.005 5.005 281 281FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)6 3.456 3.456 8.287 8.287KARŞILIKLAR6.761 6.761 8.310 8.310Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı8 6.034 6.034 7.608 7.608Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar727 727 702 702CARİ VERGİ BORCU9 4.171 4.171 4.576 4.576ERTELENMİŞ VERGİ BORCU9 82.441 82.441 78.310 78.310SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI11 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5 21.723 1.619 23.342 15.029 1.120 16.149ÖZKAYNAKLAR12 374.787 374.787 384.943 384.943Ödenmiş Sermaye126.500 126.500 126.500 126.500Sermaye Yedekleri10.577 10.577 10.419 10.419Hisse Senedi İhraç Primleri9.213 9.213 9.213 9.213Diğer Sermaye Yedekleri1.364 1.364 1.206 1.206Kar Yedekleri93.888 93.888 15.393 15.393Yasal Yedekler93.888 93.888 15.393 15.393Kar veya Zarar143.822 143.822 232.631 232.631Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı127.760 127.760 127.760 127.760Dönem Net Kâr veya Zararı16.062 16.062 104.871 104.871YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.230.609 1.619 1.232.228 1.264.881 1.120 1.266.001Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 205.724 275.330Kredilerden Alınan Faizler205.388 274.373Bankalardan Alınan Faizler336 957FAİZ GİDERLERİ (-)2 -59.484 -69.522Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-59.107 -62.977İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.545Kiralama Faiz Giderleri-377 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ146.240 205.808NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ-13.979 -14.943Alınan Ücret ve Komisyonlar268 1.362Diğer268 1.362Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)12 -14.247 -16.305Diğer12 -14.247 -16.305TEMETTÜ GELİRLERİ3 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 17.020 7.903Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.724 -718Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)21.744 8.621DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 2.943 3.535FAALİYET BRÜT KÂRI152.224 202.303BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -60.088 -88.797DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )PERSONEL GİDERLERİ (-)-38.743 -33.468DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -33.200 -34.329NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.193 45.709BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8 20.193 45.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -4.131 -10.969Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.131 -10.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10 16.062 34.740DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI11 16.062 34.740Grubun Karı (Zararı)16.062 34.740Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871175BIST